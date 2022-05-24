الامارات | رصد أول حالة لجدري القردة بالدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن رصد أول حالة لجدري القردة بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن رصد أول حالة لـجدري القردة بالدولة، وهي تعود لسيدة تبلغ من العمر 29 عاماً زائرة للدولة من غرب أفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الإمارات، وذلك كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

التفاصيل تباعاً.

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