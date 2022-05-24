الامارات | شرطة الشارقة تحصل على براءة اختراع جهاز لفحص صلاحية الطلقات النارية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تحصل على براءة اختراع جهاز لفحص صلاحية الطلقات النارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة على براءة اختراع لـ" نموذج صناعي" معتمد من وزارة الاقتصاد بالدولة لجهاز فحص صلاحية الطلقات النارية الذي يعد إنجازا ابتكاريا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاته المتلاحقة في المجالات الأمنية والجنائية والتخصصية وذلك استمراراً لنهج تطوير الإمكانيات والقدرات الفنية والتخصصية.

وقال خبير أدلة جنائية بالمختبر مصمم الجهاز الذي فاز بجائزة الفكرة الإبتكارية ضمن جائزة سمو وزير الداخلية للتميز العقيد الدكتور ناجي محمد حسن الحمادي.. إن هذا الإنجاز سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة مخرجات العمل و يدعم جهود وزارة الداخلية لتطوير أساليب العمل بالابتكارات الريادية والتفوق في المجال الامني لمكافحة الجريمة والحد منها.

وأضاف أن هذا الإنجاز سيخدم بشكل مباشر العاملين في مجال الأدلة الجنائية القائمين على فحص الطلقات النارية والوحدات الشرطية والقضائية المعنية بضبط الأدلة الجنائية " الطلقات النارية" .. مؤكدا أهمية هذا الاختراع العلمي ودوره في الكشف عن صلاحية الطلقات النارية بمختلف أعيرتها وأنواعها إذ ساهم الابتكار في تقليل الزمن المستغرق للفحص من 5 أيام الى 5 دقائق.

وأوضح خبير الأدلة الجنائية بالمختبر الجنائي أن هذا الجهاز الريادي يغني عن الإستعانة بما لايقل عن 50 نوعا من الأسلحة النارية مختلفة العيارات لتجربة صلاحية الطلقات النارية من خلال إستخدام غرفة بيت النار المبتكرة التي تستوعب مقاسات مختلفة من العيارات ما ساهم في تخفيض نفقات شراء وتوفير ما لايقل عن 50 نوعا من الأسلحة النارية مختلفة النوع والعيارات وتوفير مكان آمن لتخزينها إلى جانب توفير مصروفات صيانتها.

وأعرب العقيد الدكتور ناجي الحمادي عن شكره للقيادة العامة لشرطة الشارقة على دعمها الدائم لمختلف الأفكار والمشاريع الطموحة في مختلف المجالات الجنائية وتشجيعها المستمر على الإبداع والإبتكار والتميز في إنجاز المشاريع المختلفة.

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