الامارات | اعتباراً من الغد.. "اجتماعية الشارقة" تسلم بطاقات لكبار السن لعلاج الأسنان بمستشفى الجامعة

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتباراً من الغد.. "اجتماعية الشارقة" تسلم بطاقات لكبار السن لعلاج الأسنان بمستشفى الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، عن تسليم بطاقات لعلاج الأسنان في مستشفى الأسنان بجامعة الشارقة اعتبارا من يوم غد، وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضحت الدائرة أنه على الراغبين في الحصول على البطاقات التسجيل في دائرة الخدمات الاجتماعية ابتداءً من الغد، لافتة إلى أنه للحصول على البطاقات يمكن الاتصال على 800700.

وذكرت الدائرة أن المتقدمين سيكون لديهم بطاقتان، الأولى للعلاج بمستشفى الجامعة بالمجان، والبطاقة الثانية يعالجون بها بمستشفى الأسنان بجامعة الشارقة.

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