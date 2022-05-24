الامارات | محمد بن زايد يوجّه بتخصيص 6 ملايين درهم لشراء كُتب ومراجع من معرض أبوظبي للكتاب الـ31

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يوجّه بتخصيص 6 ملايين درهم لشراء كُتب ومراجع من معرض أبوظبي للكتاب الـ31 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتخصيص ستة ملايين درهم منحة لشراء مجموعة قيمة ومتكاملة من عناوين الكتب والمراجع والمواد التعليمية التي يضمها معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، والذي انطلق في دورته الـ31 يوم أمس ليتم توزيعها على مكتبات مدارس الدولة، وذلك دعما لقطاعي النشر والتعليم، وإثراء لحصيلة المراجع التي تحتوي عليها، وبما يعزز من سبل تحصيل العلم والمعرفة أمام جميع الطلبة وفي مختلف المراحل.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم، " إن منحة صاحب السمو رئيس الدولة، لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب تجسد مرحلة وعهدا جديدا في مسيرة العطاء ودعم القطاعين الثقافي والتعليمي من قبل سموه، وهي ليست غريبة على سموه بل بادرة سنوية عززت من مكانة المعرض وتطوره وتأتي لتستكمل مسيرة طويلة بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دعما لقطاع النشر والمعرفة، وحرصا على أن يبقى الكتاب في حيزه الأصيل، ومكانته الأهم في مسيرة البناء المجتمعية والحضارية في الدولة".

وأضاف الدكتور علي بن تميم " نثمن هذا الدعم الكبير من قائد مسيرتنا، فهو يمثل رافدا وركيزة استثنائية لمواصلة تقديم الأعمال وإبقاء سوق النشر المحلي والعربي ضمن حيز المنافسة، كما ستلعب هذه المنحة دورا فاعلا في تعزيز المسيرة المعرفية والثقافية للدولة وتتيح أمام جميع الطلبة مجموعة واسعة ومتنوعة من مصادر المعارف والعناوين الثرية التي يضمها المعرض، بما يحفز مخيلتهم الإبداعية، ويسهم في ترسيخ ارتباط الأجيال الجديدة بالكتاب ومقدراته، كما سيمنح قطاع النشر وصناعة الكتاب مساحة جديدة لمواصلة العمل والعطاء خدمة لمعارف وثقافة جميع أفراد المجتمع".

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