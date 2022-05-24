الامارات | 6 طرق للوقاية من جدري القردة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق للوقاية من جدري القردة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن هناك 6 طرق للوقاية من جردي القردة، مؤكدة أن غالبية الحالات تتعافى تلقائياً، وأن الأعراض عادة تختفي خلال أسبوعين إلى 4أسابيع.

وأوضحت الوزارة أن طرق الوقاية الـ6 تتمثل في تجنب ممارسة الجنس غير الآمن، حيث أشارت تقارير دولية عن الحالات المسجلة بأن الانتقال كان مرتبطاً بالممارسات والشبكات الجنسية، كذلك تجنب مخالطة ومشاركة لأدوات الشخصية مثل الفوط وأغطية السرير، وارتداء القفازات ومعدات الحماية عند الاعتناء بالمرضى.

وأضافت" تشمل طرق الوقاية أيضاَ غسل اليدين بانتظام، وطهي كل المنتجات الحيوانية قبل أكلها، وارتداء القفازات وملابس الحماية المناسبة عند الاقتراب من الحيوانات المريضة.

وذكرت الوزارة أنه يوجد دواء مضاد للفيروس يستخدم في نطاق ضيق حسب شدة الحالة، وفيما يتعلق باللقاح ضد المرض فيستخدم لما بعد التعرض للعدوى، لمنع سريان وتفشي المرض، وهو الجيل الثالث من لقاح الجدري، ولا يعد متاحاً بشكل كبير.

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