الامارات | "الأرصاد": موجة الغبار المحمّل تخف تدريجياً مع انخفاض في "الحرارة"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": موجة الغبار المحمّل تخف تدريجياً مع انخفاض في "الحرارة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن موجة الغبار المحمل التي شهدتها بعض مناطق الدولة، أمس، أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، لافتاً إلى أن أقل رؤية تم تسجيلها أمس، بلغت 100 متر على "الحمرا" بمنطقة الظفرة، وحقل أم الشيف.

وأكد المركز استمرار تحرك وانتشار موجة الغبار المحمل باتجاه الجنوب والشرق ليؤثر على أغلب مناطق الدولة، فيما تقل كثافة الغبار على المناطق الشرقية والشمالية، متوقعاً أن يخف الغبار تدريجيا اعتباراً من اليوم على أغلب مناطق الدولة ويظل الطقس مغبر بوجه عام نهاراً.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً سيكون رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية شرقاً، يصبح مغبر نهاراً، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، خاصة على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 35 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي و خفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان.

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