الامارات | جثة تظهر في عرض البحر .. وشرطة دبي تطلب التعرف على صاحبها

شكرا لقرائتكم خبر عن جثة تظهر في عرض البحر .. وشرطة دبي تطلب التعرف على صاحبها والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة المنشورة، والذي عثر على جثته في عرض البحر في المنطقة الواقعة بين نخلة جميرا وفندق برج العرب من قبل أحد قائدي الدراجات المائية، آسيوي الجنسية في العقد الرابع من العمر، يرتدي فانلة (تي شيرت) زرقاء، وبنطال قصير أسود، ولا يحمل أي أوراق ثبوتية، ولم يراجع أي شخص الشرطة للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة منذ نقلها إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة.

وطالب مركز شرطة الموانئ من لديه أية معلومات عن هوية صاحب الصورة الإبلاغ عن طريق مركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.

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