الامارات | محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة ميثاء مطر الطاير

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة ميثاء مطر الطاير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ميثاء مطر الطاير.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مساء اليوم، لمنزل أسرة الفقيدة في دبي، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أنجالها، العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير المدير، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، وعبدالحكيم محمد الطاير، الذين دعوا الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويديم على دولة الإمارات الاستقرار والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة.

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