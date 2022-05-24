الامارات | "قانونية دبي" تصدر تقريرها السنوي لعام 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن "قانونية دبي" تصدر تقريرها السنوي لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تقريرها السنوي لعام 2021 والذي يأتي بعنوان "انطلاقة جديدة إلى الخمسين عامًا القادمة"، حيث يتزامن إصداره مع عام الخمسين الذي يشكل علامة فارقة في مسيرة بناء الوطن، ويرسخ دور المؤسسات الحكومية في مسارات التنمية الشاملة التي تنتقل بالدولة إلى مرحلة جديدة، تجعل الجميع أمام مسؤولية مشتركة في توحيد الجهود التي تلتقي على أهداف وطنية في تقديم أداء حكومي قادر على أن يصنع من كل تحدٍ فُرَصًا مواتية لمزيد من التميز.

وتعكس إحصائيات التقرير وبياناته ارتفاعًا ملحوظًا في المستوى العام لمؤشرات الأداء المؤسسي للدائرة، وفق مهامها واختصاصاتها في تقديم الدعم القانوني للقطاع الحكومي، وتمثيل الجهات الحكومية في الدعاوى والمنازعات أمام الجهات القضائية المختصة، وإعداد ومراجعة العقود والاتفاقات الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والرقابة التنظيمية عليهما، وتقديم الخدمات المرتبطة بالشؤون القانونية إلى أفراد المجتمع، ملتزمةً في ذلك برفع القدرات واتباع أفضل الممارسات التي تضمن أعلى مستوى من الكفاءة والجودة في خدمة متعامليها.

وفي هذا السياق، قال مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الدكتور لؤي محمد بالهول إن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة التي تدرك فيها حجم التحديات، ومستوى المتغيرات المتسارعة التي تقتضي وجود منهجيات وخطط عمل مدروسة، تقرأ الواقع، وتستشرف المستقبل في العمل القانوني الحكومي برؤية تستلهم من قادتنا وضوح المسار وسمو الغايات، وتلبي تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات.

وأشار بالهول إلى أن الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، انطلاقًا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تشكل لدى جميع فرق العمل بالدائرة قوةً دافعةً وحافزًا قويًّا لأداء دور يتكامل مع كل جهد للبناء والعطاء، مؤكدًا أن الدائرة حريصة على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات قانونية حكومية، بعزيمة متقدة، وعطاء متجدد، ونهج راسخ.

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