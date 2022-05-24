الامارات | المزروعي: 9500 مسكناً جديداً للمواطنين قيد التنفيذ العام الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن المزروعي: 9500 مسكناً جديداً للمواطنين قيد التنفيذ العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج المزروعي، أن الوزارة تنفذ 9500 مسكناً جديداً لأسر المواطنين، خلال العام الجاري 2022، من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وقال الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة صباح اليوم لمناقشة موضوعي سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان: " الوزارة وضعت استراتيجية إسكانية طويلة الأمد تمتد إلى العام 2040، باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالاحتياجات السكنية والأراضي المتوفرة في مختلف إمارات الدولة".

وأضاف الوزير:"بعد التواصل مع آلاف المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، والاستماع إلى ملاحظاتهم المختلفة بشأن تصميم المساكن، انتهت الوزارة من تحديد 100 نموذج تصميمي للمساكن يمكن للمستفيدين اختيار أي منها وفقاً لما يناسبهم".

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