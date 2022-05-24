الامارات | مواطنان ينقذان سلحفاة مصابة على شاطئ الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنان ينقذان سلحفاة مصابة على شاطئ الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ المواطنان أحمد وجميل الهاشمي، السلطات البيئية المسؤولة عن وجود سلحفاة بحرية مصابة كانت بالقرب من أحد شواطئ إمارة الفجيرة، لاحظا وجودها أثناء قضائهما إجازتهما، إذ بادرا بإسعاف السلحفاة البحرية للحفاظ على حياتها قبل وصول الفرق المختصة.

وأفادت هيئة البيئة في الفجيرة بأنها استجابت بالتعاون مع مركز مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف سريعاً، بتوجيه فريق مختص إلى موقع الحدث، وتم التعامل مع البلاغ بمهنية واحترافية، إذ تم إسعافها من قبل المواطنين اللذين أبلغا عن إصابتها بالتنسيق مع إدارة الفندق.

وأكدت الهيئة أنه تم إرسال السلحفاة المصابة للعلاج وإعادة التأهيل في مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف، من أجل إعادة إطلاقها مرة أخرى في مياه البحر، شاكرة المواطنين على مسؤوليتهما تجاه البيئة وحماية الأحياء البحرية التي تنم عن إنسانية عالية، منوهةً بأنه في حال ملاحظة أي كائنات حية تحتاج إلى المساعدة، يرجى التواصل على قنوات هيئة البيئة الرسمية.

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