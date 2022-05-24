الامارات | الفجيرة تسجل وفاة و39 إصابة بحوادث سير في 3 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تسجل وفاة و39 إصابة بحوادث سير في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الفجيرة حالة وفاة واحدة وإصابة 39 شخصاً بإصابات مختلفة، جراء 2810 حوادث مرورية من شهر يناير حتى مارس الماضيين، وفق إحصائية مرورية حديثة.

وأفادت الإحصائية التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن إمارة الفجيرة سجلت في شهر مارس أعلى نسبة حوادث مرورية بلغت 1008 أصيب جراءها سبعة أشخاص وتوفي شخص (عربي ـ 73 عاماً)، في حادث دهس من قبل مركبة أجرة.

وأوضحت أن يناير سجل 964 حادثاً أسفرت عن إصابة 17 شخصاً بإصابات مختلفة، وفي فبراير تم تسجيل 838 حادثاً أسفرت عن إصابة 15 شخصاً.

وأكدت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، أنها تنفذ حملات توعية مكثفة لرفع الوعي للحد من الحوادث، كما ترصد حركة السير لمنع وقوع حوادث الدهس الناجمة من العبور العشوائي للمشاة دون التقيد بالقواعد المرورية عبر كاميرات مراقبة وأجهزة الرادار، بالإضافة لدوريات مرورية ثابتة ومتحركة.

وأوضحت أن التزام المركبات بالسرعات المحددة على الطرق والانتباه أثناء القيادة وعدم دخول الطريق قبل التأكد من خلوّه من المركبات من أبرز العوامل التي تسهم في الحد من وقوع الحوادث المرورية، وتحد من وقوع الوفيات والإصابات المرورية.

وكشفت إحصائية مرورية صادرة عن كتاب الإحصاء السنوي لإمارة الفجيرة عن انخفاض نسب حوادث الدهس بالإمارة خلال العام الماضي بنسبة 28%، وذلك بواقع 23 حادث دهس خلال العام الماضي، مقابل 32 في العام السابق، وحددت شرطة الفجيرة أن السرعة الزائدة، والقيادة بتهور، والانشغال بغير الطريق، من أهم أسباب حوادث الدهس.

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