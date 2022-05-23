الامارات | وفاتان و64 اصابة في حريق بناية بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاتان و64 اصابة في حريق بناية بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني بأنه وحسب الأرقام الأولية الواردة من موقع الحدث بمنطقة الخالدية بأبوظبي تشير إلى إصابة 64 شخصاً بإصابات بسيطة و 56 آخرين إصاباتهم متوسطة ووفاة شخصين أثنين.

وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مع وجود اضرار مادية بمحال تجارية وواجهات لعدد 6 بنايات ولازالت الفرق المختصه بالموقع تستكمل مهامها.

واعربتا شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني عن خالص العزاء والمواساة إلى ذوي المتوفين وتمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين، كما دعيا الجمهور إلى استقاء المعلومات حول الحادث من المصادر الرسمية.

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