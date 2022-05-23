الامارات | طقس الغد حار ومغبر نهاراً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد حار ومغبر نهاراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا ومغبرا نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار خاصة غرباً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 21:56 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 14:18 والجزر الثاني عند الساعة 03:19 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والمد الثاني عند الساعة 06:17 و الجزر الاول عند الساعة 10:35 والجزر الثاني عند الساعة 00:15.

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