الامارات | رائد محاكاة الفضاء صالح العامري يدرس تأثير بيئة الفضاء على القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن رائد محاكاة الفضاء صالح العامري يدرس تأثير بيئة الفضاء على القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء مجموعة من الصور لرائد محاكاة الفضاء صالح العامري وهو يُجري ضمن برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة "سيريوس 21" تجربةً قدَّمتها جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

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