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الامارات | رائد محاكاة الفضاء صالح العامري يدرس تأثير بيئة الفضاء على القلب

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موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء مجموعة من الصور لرائد محاكاة الفضاء صالح العامري وهو يُجري ضمن برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة "سيريوس 21" تجربةً قدَّمتها جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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