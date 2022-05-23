الامارات | 10 يونيو بدء امتحانات نهاية العام الدراسي للصفوف "3_12" لطلبة الحكومي والخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 يونيو بدء امتحانات نهاية العام الدراسي للصفوف "3_12" لطلبة الحكومي والخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل جميع الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، في العاشر من يونيو المقبل، ويختتمونها في السابع عشر من الشهر نفسه.

وحدد الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث الجاري، لمواد المجموعة (A) فترة الإجابة على أسئلة امتحان كل مادة، بساعتين (120 دقيقة)، ويبدأ زمن الإجابة من 8:30 صباحاً حتى 10:30 صباحاً، لطلبة الصفوف من الثالث حتى الثامن، وفي الفترة الزمنية من 90:00 صباحاً إلى 11:00 صباحاً لطلبة الصفوف التاسع إلى الحادي عشر، أما طلبة الصف الثاني عشر فإنهم يؤدون الامتحانات في الفترة الزمنية من 12:30 ظهراً حتى 20:30 ظهراً، فيما عدا يوم الجمعة فإن الامتحانات تبدأ فيه من 8:30 صباحاً حتى 10:30 صباحاً.

ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر بالتعليم الخاص امتحاناتهم في المدارس الحكومية، ما عدا امتحانات مواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، فإنها تطبق في مدارسهم، فيما طلبة الصف الثاني عشر بمدارس التسامح فإنهم يؤدون جميع امتحاناتهم في المدارس الحكومية.

ويؤدي جميع الطلبة (الصفوف 3 - 12)، امتحاناتهم بمواد المجموعة (B) وتسليم المشاريع النهائية، في الفترة من السادس من يونيو المقبل حتى العاشر من الشهر نفسه.

ويمتحن طلبة الصف الثاني عشر (مسارات عام ومتقدم ونخبة وتطبيقي)، مادة التربية الإسلامية يوم 30 مايو الجاري، ومادة الدراسات الاجتماعية 31 من الشهر نفسه، وكذلك يؤدي طلبة الصف الثاني عشر (المسار العام والمتقدم) امتحان العلوم الصحية في الأول من يونيو المقبل.

ويستكمل طلبة الصف الثاني عشر امتحاناتهم يوم الجمعة 10 من يونيو المقبل، بامتحان الأحياء لطلبة مسار النخبة، وفي يوم الاثنين 13 من الشهر نفسه، يمتحن طلبة المسار التطبيقي الرياضيات التطبيقية، وطلبة مسارات النخبة والمتقدم والعام مادة الرياضيات، وفي يوم الثلاثاء (14 يونيو) اللغة الإنجليزية لجميع المسارات، ويوم الأربعاء (15 يونيو) الفيزياء للمسارات عام ومتقدم ونخبة، والعلوم التطبيقية للمسار التطبيقي، وفي يوم الخميس (16 يونيو) اللغة العربية لجميع المسارات، ويختتم بها طلبة المسار التطبيقي امتحاناتهم، فيما يختتم طلبة المسارين النخبة والمتقدم بمادة الكيمياء، والمسار العام بمادة الكيمياء أو الأحياء، وذلك يوم الجمعة (17 يونيو).

أما صفوف النقل من الثالث حتى الحادي عشر، فإن الجداول الامتحانية، وضحت أن طلبة الصفين الثالث والرابع سيبدأون امتحانات مواد المجموعة (A) بالرياضيات يوم 13 من يونيو المقبل، يليه امتحان اللغة الإنجليزية، ثم العلوم، ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 من الشهر نفسه بـ"المنهج المتكامل".

ويستهل طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن، امتحاناتهم بمادة الرياضيات، يوم الاثنين 13 من يونيو المقبل، ويليه امتحان اللغة الإنجليزية، ثم العلوم، ويختتمون باللغة العربية يوم الخميس 16 من الشهر نفسه.

أما الصف التاسع فإن طلبة مسار النخبة يستهلون امتحاناتهم بمادة الكيمياء يوم الجمعة الموافق 10 يونيو، فيما يبدأ طلبة المسارين العام والمتقدم بمادة الرياضيات يوم الاثنين، والرياضيات التطبيقية للمسار التطبيقي، ثم يؤدي طلبة جميع المسارات امتحان اللغة الإنجليزية في اليوم التالي، ويليه امتحان العلوم للمسار العام، والفيزياء للمسارين المتقدم والنخبة، والعلوم التطبيقية للمسار التطبيقي، ثم اللغة العربية لطلبة جميع المسارات، ثم الأحياء للمسارين المتقدم والنخبة يوم الجمعة (17 يونيو).

فيما يستهل طلبة مسار النخبة في الصف العاشر، امتحاناتهم بمادة الكيمياء يوم الجمعة (10 يوينو)، ويبدأ طلبة المسار التطبيقي بمادة الرياضيات التطبيقية يوم الاثنين (13 يونيو)، ويؤدي طلبة مسارات النخبة والعام والمتقدم امتحان الرياضيات في اليوم نفسه، ويمتحن طلبة جميع المسارات مادة اللغة الإنجليزية في اليوم التالي، أما يوم الأربعاء فيؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحان العلوم التطبيقية، ويمتحن طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحان الفيزياء في اليوم نفسه، ويوم الخميس يؤدي طلبة جميع المسارات امتحان اللغة العربية، ويختتم طلبة المسارين العام والنخبة بمادة الأحياء، فيما يختتم طلبة المسار المتقدم بـ"الكيمياء".

أما الصف الحادي عشر، فإن طلبة المسارين العام والمتقدم يستهلون امتحاناتهم بمادة العلوم الصحية يوم الجمعة (10 يونيو)، ومسار النخبة بـ"الكيمياء"، في اليوم نفسه، ويؤدي طلبة مسارات النخبة والعام والمتقدم امتحان الرياضيات، ويؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحان الرياضيات التطبيقية، يوم الاثنين (13 يونيو)، وفي اليوم التالي يمتحن طلبة جميع المسارات مادة اللغة الإنجليزية، ثم مادة الرياضيات التطبيقية لطلبة المسار التطبيقي، والفيزياء لطلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة، ويمتحن الطلبة جميع المسارات مادة اللغة العربية يوم الخميس (16 يونيو)، ويختتم طلبة المسارين النخبة والمتقدم امتحاناتهم بمادة الأحياء، فيما يختتم طلبة المسار العام بمادة الكيمياء.

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