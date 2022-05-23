الامارات | عاقبة الاستعراض بالفيديو .. حادث والوقوع في قبضة شرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عاقبة الاستعراض بالفيديو .. حادث والوقوع في قبضة شرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على شاب خليجي بتهمة قيادة دراجة نارية رباعية الإطارات بطيش وتهور في شارع عام، من دون رخصة قيادة مُختصة، معرضاً حياته وسلامة مستخدمي الطريق للخطر، وذلك بعد ساعات من انتشار مقاطع فيديو له على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يستعرض بالدراجة التي تدهورت به، ليسقط على الأرض، ويتعرض لإصابات، قبل أن يلوذ بالفرار من موقع الحادث.

وقال مدير مركز شرطة بر دبي بالنيابة العقيد راشد محمد صالح الشحي إن فرق العمل بالمركز قبضت على الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاماً في غضون ساعات من انتشار مقاطع الفيديو التي يستعرض خلالها في منطقة اختصاص المركز، لافتاً إلى أنه كان يقود الدراجة بدون رخصة قيادة، كما أن المركبة ذاتها ليست مُرخصة من قبل السلطات المعنية.

وأضاف أن شرطة دبي أحالت المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وأسندت إليه تهم تهمة قيادة المركبة خطرة والتسبب في حادث، والقيادة من دون رخصة قيادة صالحة، وقيادة دراجة غير مُرخصة من السلطات المعنية، والهروب من مكان الحادث".

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أمن وسلامة المجتمع، مناشداً أفراد الجمهور عدم نشر مقاطع فيديو مماثلة لتفادي المساءلة القانونية، والإبلاغ عبر مركز الاتصال (901) أو من خلال خدمة (عين الشرطة) في تطبيق شرطة دبي الذكي على الهواتف المتحركة، كما دعا سائقي المركبات والدراجات النارية خصوصاً الشباب، إلى الابتعاد عن هذه الممارسات السلبية، وانتهاك القانون لمجرد لفت الأنظار والتباهي.

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