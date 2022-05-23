الامارات | 65 ألف درهم مجموع الجوائز.. 7 شروط للمشاركة في مسابقة "الواعظ الصغير"

شكرا لقرائتكم خبر عن 65 ألف درهم مجموع الجوائز.. 7 شروط للمشاركة في مسابقة "الواعظ الصغير" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، استمرار تلقي مشاركات الراغبين في المشاركة بمسابقة "الواعظ الصغير" في موسمها السادس، والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في البرامج الدينية والوطنية وخلق روح المنافسة الإيجابية بين الناشئة في المجتمع الإماراتي.

وبحسب الهيئة تنقسم فئات المسابقة إلى ثلاث فئات عمرية، الأولى من عمر 4 - 7 سنوات، والثانية من عمر 8 - 11 سنة، والثالثة من عمر 12 - 15 سنة، بالإضافة إلى فئة لأصحاب الهمم حتى سن 18 سنة.

وحددت الهيئة 9 شروط للمشاركة في المسابقة، تشمل "أن يكون المتسابق أو المتسابقة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، التزام كل فئة عمرية بحفظ النص المحدد لها، الالقاء المباشر للموعظة بالصوت والصورة (عدم استعمال المؤثرات الصوتية كخلفية)، القراءة الصحيحة للنص وفق قواعد لغتنا العربية الأصيلة، مراعاة الأسلوب الوعظي (عدم الإلقاء كخطبة جمعة)، التزام المتسابقين التصوير بالزي الوطني، الإبداع الفني في الإخراج مع مراعاة جودة التصوير، أن لا تتجاوز مدة المقطع دقيقتين، أن يرسل المتسابقون مشاركة واحدة فقط".



وفيما يتعلق بالجوائز، أفادت الهيئة بأن الفائز بالمركز الأول في الفئات الثلاث، سيحصل على 10 آلاف درهم، و الفائز بالمركز الثاني 7 آلاف درهم، بالإضافة إلى حصول كل فئة من فئات المسابقة الثلاث، في المركز الثالث، على 5 آلاف درهم (مع الواعظ الصغير) بالإضافة لمنح الفائزين التسع من الفئات الثلاث فرصة المشاركة في سلسلتنا التوعوية تقبل المشاركات حتى 27 مايو، على أن ترسل المشاركة على الرابط https://cutt.us/hodAu

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