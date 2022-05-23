الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارع

لاحظ مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد انسياب حركة السير من الاتجاه المؤدي من الشارقة إلى دبي، بعد جسر ناشيونال، بعدما كان يشهد ازدحاماً شديداً في أوقات الذروة، تمتد حتى الجهة المقابلة لمبنى وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

مدارس

اشتكى ذوو طلبة في مدارس خاصة بمنطقة المدارس بالعزرة في الشارقة، ما وصفوه بتكدس سيارات أولياء أمور الطلبة بشكل عشوائي أمام المدارس، عقب انتهاء الدوام الرسمي للمدارس، ما يعيق حركة السير.

مواقف

تساءل قارئ إن كانت بعض مواقف السيارات الخاضعة للرسوم في عجمان مجانية يومي السبت والأحد، وذلك تجنباً للتعرض للمخالفات، في أعقاب تطبيق نظام التصوير بالكاميرات المتحركة للسيارات المخالفة.

تأمين

نوه قارئ بتلقيه العديد من الرسائل النصية من شركات خاصة لتأمين السيارات، تنبهه إلى ضرورة تجديد تأمين سيارته في حال كان منتهياً، مشيداً بهذه الخطوة تفادياً للتعرض لمخالفات التأخير.

تسوّل

لاحظ سكان في منطقتي الخان والتعاون بالشارقة، وجود متسولين بالقرب من مداخل المساجد، أو عند مداخل البنايات، ولاسيما الموجودة في المناطق الترابية، داعين إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة تلك الممارسات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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