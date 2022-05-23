الامارات | %56 انخفاض وفيات حوادث السير في الشارقة خلال الربع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن %56 انخفاض وفيات حوادث السير في الشارقة خلال الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت إحصاءات شرطة الشارقة للربع الأول من العام الجاري، انخفاض معدل وفيات حوادث المرور بنسبة 56%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، نتيجة حملات التوعية التي استفاد منها أكثر من 184 ألف شخص.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، إن التحليل الإحصائي للحملات المرورية التي تم إطلاقها تباعاً خلال الربع الأول، أظهرت نتائج إيجابية ملموسة في انخفاظ معدلات حوادث الطرق والوفيات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن حملة «انتبه وقُد بحذر» التي تم إطلاقها في فبراير الماضي، أظهرت انخفاظاً في معدل وفيات الحوادث بنسبة 56%، فيما أظهرت نتائج حملة «تمهل وتجاوز بأمان» انخفاظ عدد المخالفات التي تعكس سلوك السائقين، منها مخالفة عدم التزام المركبة بخط السير بنسبة 7%، والتجاوز الخاطئ 15%، والانحراف المفاجئ 24%، وانخفاظ الحوادث نتيجة تلك المخالفات 30%.

وأضاف أن حملة «سلامة المشاه والسائقين في الحوادث» أدت إلى 40% انخفاضاً في الحوادث المرورية الناتجة عن المخالفات المتعلقة بسلامة المشاه، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الحملات المرورية الثلاث بلغ 184.5 ألفاً مقابل 97.6 مستفيداً في العام الماضي. وعزا النقبي نجاح الحملات إلى استرشاد الإدارة في خططها وبرامج عملها باستراتيجية وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والتركيز المكاني والزمني في تنفيذ الحملات، وفقاً للتحليل الإحصائي، إلى جانب الرسائل التوعوية الموجهة عبر منصات التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة والشركاء الإعلاميين، وتفاعل أفراد الجمهور مع تلك الرسائل، الأمر الذي حقق نتائج إيجابية فاعلة وملموسة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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