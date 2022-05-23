الامارات | خليجية تشتري فيلا وتقود مالكها للمحكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجية تشتري فيلا وتقود مالكها للمحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترت خليجية فيلا بـ800 ألف درهم، وخشيت من منازعة مالكها بصحة توقيعه على عقد البيع، فقادته إلى المحكمة مطالبة بصحة التوقيع على العقد، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.

وجاء في أوراق القضية أن المدعية اشترت فيلا من المدعى عليه بقيمة 800 ألف درهم، واستلم البائع 300 ألف درهم على أن تقسط له 474 ألف درهم، وذلك بعد خصم 26 ألف درهم قيمة أعمال الصيانة اللازمة للفيلا.

وأضافت أوراق القضية أن المدعى عليه أقر أمام المحكمة بصحة توقيعه على عقد البيع، وعليه قررت المحكمة حجز القضية للحكم، موضحة أن الثابت أن المدعى عليه باع المدعية فيلا، وأقر بشخصه بصحة توقيع عقد البيع، والمحكمة تتجه للحكم بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع عملاً بالمادة 33 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتلزم المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.

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