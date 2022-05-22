الامارات | "الصحة" تعلن عن تقديم 9,301 جرعة لقاح "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 9,301 جرعة لقاح كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 24,854,107 بمعدل توزيع 251.30 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 97.97% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.

محمد يوسف

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