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الامارات | "الصحة" تعلن عن تقديم 9,301 جرعة لقاح "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

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وام - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن عن تقديم 9,301 جرعة لقاح "" خلال الـ24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 9,301 جرعة لقاح كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي  24,854,107 بمعدل توزيع 251.30 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 97.97% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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