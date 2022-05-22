الامارات | تحديث جديد يسهّل الخدمات الإدارية لموظفي الحكومة "حديثي الإنجاب"

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد يسهّل الخدمات الإدارية لموظفي الحكومة "حديثي الإنجاب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، من تحديث بعض الإجراءات الاستباقية الخاصة بباقة الأسرة "مبروك ما ياك"، والتي تعد واحدة من الخدمات الاستباقية، المقدمة لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، الذين يرزقون بمواليد جدد.

وأكد رئيس قسم تطوير وصيانة الأنظمة في الهيئة، عمران الشامسي، أن الهيئة تمكنت من أتمتة العديد من الإجراءات المرتبطة بخدمة "مبروك ما ياك" والتي تخدم موظفي الحكومة الاتحادية، وذلك عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".

وذكر من هذه الخدمات (التسجيل الآلي لإجازة الوضع، والتسجيل الآلي لإجازة الأبوة، والتسجيل الآلي لبيانات المُعال، والتسجيل الآلي لعلاوة الابن، وكل ذلك في نظام "بياناتي")، لافتاً إلى أن هذا التحديث يأتي في إطار حرص الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على التعاون مع شركائها، في سبيل تنفيذ وتطوير خدماتها الاستباقية.

وأوضح الشامسي أن خدمة "مبروك ما ياك" الرقمية تعد ثمرة تعاون عدد من الجهات الحكومية ومنها: (هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة الصحة في أبوظبي، وبريد الإمارات، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية).

وبين أن الخدمة تعد إلكترونية متكاملة، حيث تقدم للمواليد المواطنين الجدد، وتوفر عدة خدمات مهمة هي: (إصدار شهادة الميلاد، وإضافة المولود في خلاصة القيد، وتسجيل المولود في السجل السكاني، وإصدار جواز السفر، وإصدار بطاقة الهوية، والحصول على التأمين- ثقة، كما يتم تسجيل أسماء المواليد الجدد في السجل السكاني).

ويوضح دليل باقة «مبروك ما ياك» أن فترة التقديم على الخدمة تكون خلال أول ثلاثة أشهر من تاريخ الولادة، ويمكن التقديم على الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني لحكومة الإمارات الذكية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news