الامارات | محمد بن راشد يعلن عن تغيير هيكلي في قطاع التعليم بالدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعلن عن تغيير هيكلي في قطاع التعليم بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، عن تغيير هيكلي في قطاع التعليم في الدولة، وعن إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأخوة والأخوات..بمباركة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن تغيير هيكلي في قطاع التعليم في الدولة كالتالي: نعلن تعيين أحمد بالهول الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم، ووجهناه بمراجعة كافة السياسات والتشريعات لمنظومة التعليم بالدولة".

وأضاف سموه: "كما نعلن اليوم عن تعيين سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام وتكنولوجيا المستقبل ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووجهناها بوضع خطة متكاملة وشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة. نشكر الأخ حسين الحمادي والأخت جميلة المهيري على جهودهم خلال الفترة الماضية".

وتابع سموه قائلا: "كما نعلن تعيين سارة المسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكر ونعلن إنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر تشرف عليها الأخت سارة لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليماً،وصحةً، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية.التأسيس الصحيح لأطفالنا ضمانة لنجاح تعليمنا".

كما أعلن سموه عن إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، وأوضح قائلا: "كما نعلن عن إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، ووظيفتها الرئيسية مراقبة جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها".

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