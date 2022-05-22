الامارات | جائزة الشارقة للتّميّز التّربويّ: محمد بن زايد داعم التّعليم وناهض بالّتميّز والمتميّزين

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الشارقة للتّميّز التّربويّ: محمد بن زايد داعم التّعليم وناهض بالّتميّز والمتميّزين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت جائزة الشارقة للتّميّز التّربويّ التّابعة لمجلس الشارقة للتّعليم أنّ صاحب السّمو الشّيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة داعم لمسيرة التّميّز في الدولة على كافة الصعد والمجالات وخاصّة التّعليم المحرك الأساس للنهضة والتّقدّم ، فسموه يعزّز التميّز التّربويّ ، وينهض بكلّ ّما هو مميز في مختلف مجالات التّعلّم والتّعليم .

وأوضحت الجائزة أنّ الإمارات ستشهد بقيادة سموه تواصل مسيرة الإنجازات الحضاريّة والتّنمية الشّاملة ؛ لبناء مستقبل مستدام للأجيال، يرتكز على المعرفة، ويدعم سبل التّفوق في كافة مجالاته؛ ليبقى التّعليم في مقدمة أولويات الدّولة استكمالًا لمشواره من العطاء والعمل، مشوار بدأه القادة الكبار والعظام في تأسيس الإمارات على العلم والتّفوق التّربويّ في كافة مجالاته.

وأشارت الجائزة في بيان لها، اليوم، إلى أنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بما يمتلكه من شخصية قياديّة لافتة، وتجربة غنيّة، يعدّ قيادة استثنائية لمتابعة مسيرة النهضة والتّنمية والتّطوير في كافة المجالات التّعليميّة والاجتماعيّة والتّقنيّة وغيرها ، وسموّه امتداد لمسيرة الخير والعطاء والنهج التّنمويّ الذي أسّسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ــ طيّب الله ثراه.

وواصلت: إنّ سموه سيواصل دوره من خلال حنكته وخبرته المميزة والواسعة في دعم روافد التّعليم والاهتمام بتخريج الأجيال التي تنتهج من المعرفة والتّفوق طريقها نحو خدمة حاضرها ، والنهوض بواقعها، والتّوجّه نحو مستقبلها في طريق يؤكد سموه على أنه طريق المجد والعلياء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news