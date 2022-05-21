الامارات | رئيس الدولة يتلقى التعازي بوفاة الشيخ خليفة من عبدالحميد الدبيبة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يتلقى التعازي بوفاة الشيخ خليفة من عبدالحميد الدبيبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم التعازي في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" من المهندس عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة.

كما هنأ عبدالحميد الدبيبة - خلال اللقاء الذين جرى في قصر الشاطئ - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات متمنيا له التوفيق في قيادة الدولة لمواصلة مسيرتها التنموية الرائدة.

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية .. معرباً عن تقديره لما عبر عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم .. كما توجه سموه بالشكر والتقدير لتهنئته بانتخابه رئيساً للدولة متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق التوافق والسلام والتنمية والاستقرار.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

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