الامارات | 4 مميزات للعدادات الذكية للكهرباء والماء.. تعرف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مميزات للعدادات الذكية للكهرباء والماء.. تعرف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الاتحاد للكهرباء والماء عن وجود أربع مميزات للعدادات الذكية التي تطبقها ضمن مشروع التحول للعدادات الذكية، أولها تتيح أخذ قراءة سبعة عدادات ذكية في ثانية واحدة وبدقة تتخطى 99.9%.

ثانياً تسهل استكشاف التسريبات في الماء.

ثالثاً يتيح النظام الجديد قراءة معدلات الاستهلاك أولاَ بأول.

ورابعاً تتيح للمستهلك نفسه التعرف على نمطه الاستهلاكي ومراقبته.

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