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الامارات | 4 مميزات للعدادات الذكية للكهرباء والماء.. تعرف إليها

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مصباح أمين- رأس الخيمة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مميزات للعدادات الذكية للكهرباء والماء.. تعرف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الاتحاد للكهرباء والماء عن وجود أربع مميزات للعدادات الذكية التي تطبقها ضمن مشروع التحول للعدادات الذكية، أولها تتيح أخذ قراءة سبعة عدادات ذكية في ثانية واحدة وبدقة تتخطى 99.9%.

ثانياً تسهل استكشاف التسريبات في الماء.

ثالثاً يتيح النظام الجديد قراءة معدلات الاستهلاك أولاَ بأول.

ورابعاً تتيح للمستهلك نفسه التعرف على نمطه الاستهلاكي ومراقبته.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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