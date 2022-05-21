الامارات | 3 مزايا لحجز الرحلات البحرية عبر الموقع الإلكتروني لطرق دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مزايا لحجز الرحلات البحرية عبر الموقع الإلكتروني لطرق دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي انه بإمكان مستخدمي وسائل النقل البحري، التخطيط والحجز والدفع مسبقاً بكل سهولة لرحلاتهم على متن العبرة، والفيري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يمكن للركاب الوصول إلى صفحاته أينما كانوا، مشيرة إلى 3 مزايا لحجز الرحلات البحرية إلكترونيا.



وتشمل المزايا إمكانية الاختيار بين أنواع متعددة من تذاكر الفيري من الفئة الذهبية والفضية وكذلك إمكانية شراء التذاكر قبل 3 شهور من تاريخ استخدامها، بالإضافة إلى إمكانية تحديد التاريخ والوقت لضمان توفر المقاعد إذ أن عدد الركاب في وسائل النقل البحري محدود.

ويمكن للعملاء شراء تذاكرهم للتنقل عبر المسارات المختلفة من خلال الرابط التالي https://marine.rta.ae/rta_b2c/opentickets.html

ويتيح التنقل بفيري دبي الاستفادة من الرحلات المجدولة للركاب والرحلات السياحية على متنه. وتقسم مقصورة فيري دبي المكيفة مقسّمة إلى 84 درجة فضية و14 درجة ذهبية، بالإضافة إلى كرسيَين متحركَين، ويتميز بوجود سطح صغير للاستمتاع بمنظر البحر المفتوح والمناظر الطبيعية والتقاط الصور.

وتعد وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي وسيلة مميزة للنقل وجزء من معالم الجذب السياحي إذ تتيح المرور في أماكن جميلة، كما أنها توفر على الركاب عناء القيادة والوقوع في الازدحام المروري.

وتتوفر على متن وسائل النقل البحري كل أسباب الراحة وتجهيزات ومعدات السلامة والأمان، كما تتوفر أماكن خاصة لأصحاب الهمم، إضافة إلى أماكن خاصة للدراجات الهوائية والسكوتر على متن فيري دبي، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين وسائل المواصلات المختلفة ودعم التنقل المرن.

وكانت التقارير الإحصائية الصادرة عن الهيئة قد أظهرت زيادة في عدد ركاب النقل البحري عبر الفيري والعبرات بأنواعها والباص والتاكسي المائِيينِ،

تجاوزت الـ 20% خلال العم الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020. ووصل عدد مستخدمي وسائل النقل البحري مع نهاية العام الماضي إلى 10 ملايين و940 ألف راكب.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعلنت حديثا عن إطلاق مبادرة لشجيع المزيد من الركاب على استخدام وسائل النقل البحري التابعة للهيئة، حيث سَتُجري الهيئة سحوبات أسبوعية للركاب الأكثر استخداماً لوسائل النقل البحري وسيتم تكريم الفائزين منهم ببطاقات دخول إلى عروض سيرك لابيرل (La Perle) في الحبتور سيتي.

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