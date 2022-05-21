الامارات | 6 خطوات لقياس ضغط دمك بشكل صحيح

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات لقياس ضغط دمك بشكل صحيح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة في دبي 6 خطوات لقياس ضغط الدم بشكل صحيح، مؤكدة أن ارتفاع الضغط قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، الدماغ، الكلي، وأمراض أخرى.

وحول الخطوات الستة أوضحت الهيئة أنها تتمثل في "الابتعاد عن تناول الطعام والشراب قبل 30 دقيقة من الفحص، وإفراغ المثانة قبل القياس، والجلوس على كرسي مريح مع دعم الظهر لمدة 5 دقائق على الأقل قبل القراءة".

وتابعت الهيئة "يجب عند قياس ضغط الدم أيضاً وضع كلتا القدمين مفرودتين" غير متقاطعتين"على الأرض، ووضع الزراع مع كفة اليد، بحيث يجب أن تغطي 80% من الذراع على منضدة بحيث يكون المرفق في مستوى القلب، وعدم التحدث أثناء قياس ضغط الدم."

ولفتت الهيئة إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعد من الأسباب الرئيسة للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، ويطلق عليه اسم القاتل الصامت، حيث أن معظم المصابين لا تظهر عليهم علامات أو أعراض، حتى مع القراءات المرتفعة للغاية.

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