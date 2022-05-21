الامارات | «الأرصاد»: طقس الأسبوع «حار رطب».. وارتفاع في «الحرارة» يومين متتاليين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأسبوع «حار رطب».. وارتفاع في «الحرارة» يومين متتاليين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الأحد، مغبر نهاراً على بعض المناطق، خاصة على الشمالية والشرقية يصبح صحواً بوجه عام، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع، لافتاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية وشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة ومحملة بالغبار نهاراً خاصة شرقاً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الإثنين، سيكون رطب صباحاً على المناطق الساحلية، يصبح صحواً بوجه عام، مع حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة يكون ملحوظا على بعض المناطق، مشيراً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وذكر أن طقس الثلاثاء المقبل سيبقى رطبا صباحاً خاصة على المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، يصبح حارا وصحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً خاصةً غرباً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً مساءً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الأربعاء المقبل سيكون رطب صباحاً خاصة على المناطق الساحلية ، يصبح حارا وصحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة على البحر ، وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة غرباً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي و خفيف الموج في بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الخميس المقبل سيكون رطبا صباحاً خاصة على بعض المناطق الشمالية مع أحتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، يصبح حارا وصحوا بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً ، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي و خفيف الموج في بحر عمان.

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