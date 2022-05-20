الامارات | محمد بن زايد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء ألبانيا وسريلانكا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء ألبانيا وسريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، اليوم اتصالين هاتفيين من إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الصديقة، و رانيل ويكريميسينغه رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة و اللذين قدما لسموه خالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله ".

كما هنأ رئيسا وزراء ألبانيا و سريلانكا .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة .. وعبرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين بلديهما ودولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره و تقديره لمشاعرهما الطيبة تجاهه و تجاه دولة الإمارات و شعبها في هذا المصاب الأليم .. متمنيا لهما موفور الصحة و العافية و لبلديهما وشعبيهما الصديقين دوام الاستقرار و النماء.

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