الامارات | رئيس الدولة يتقبل تعازي قادة عدد من الدول في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يتقبل تعازي قادة عدد من الدول في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم تعازي عدد من أصحاب السمو وقادة الدول الشقيقة والصديقة وممثليها في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

وقدم التعازي إلى سموه في قصر المشرف في العاصمة أبوظبي، محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وجواو لورنسو رئيس جمهورية أنغولا، و الدكتور محمدو باوميا نائب رئيس جمهورية غانا، و محمد حسين روبلي رئيس وزراء جمهورية الصومال، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب أصحاب السمو والقادة عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أنجال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" وعموم عائلة آل نهيان الكرام وإلى شعب الإمارات في فقيد الوطن مستذكرين مآثره الطيبة وقيادته الحكيمة لدولة الإمارات التي تجلت في نهضتها التنموية وعلاقاتها البناءة مع دول العالم والقائمة على التعاون والثقة والاحترام المتبادل.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل من .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.

كما هنأ أصحاب السمو والقادة .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات.. متمنين له التوفيق في قيادة الدولة نحو مرحلة جديدة تعظم خلالها ازدهارها ومكتسباتها وإنجازاتها النوعية لما فيه الخير لدولة الإمارات وشعبها.

وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصحاب السمو والقادة .. معرباً عن بالغ تقديره لما أبدوه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم .. كما توجه سموه بالشكر والتقدير لما عبروا عنه من الأمنيات والتهاني بانتخابه رئيساً للدولة متمنياً لشعوبهم ودولهم الشقيقة والصديقة مزيداً من التقدم والازدهار ودوام الأمن والاستقرار.

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