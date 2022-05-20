الامارات | 10 إجراءات لمكافحة انتشار البعوض خلال فصل الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات لمكافحة انتشار البعوض خلال فصل الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت بلدية الشارقة بالالتزام بـ10 إجراءات لمكافحة انتشار البعوض مع حلول فصل الصيف، خاصة وأنه من أكثر الحشرات انتشاراً ويتسبب في نقل العديد من الأمراض والأوبئة كالملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء.

وذكرت البلدية أن الالتزام بتلك التوجيهات يُفادي من الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن انتشار البعوض.

وتضمنت الإجراءات ضرورة إجراء عمليات المكافحة بانتظام، وتغطية الأواني المكشوفة، وعدم رمي مخلفات الطعام والنفايات في العراء، والتخلص من تجمعات المياه الراكدة، وعدم ترك كميات ضئيلة من المياه في المسابح والنوافير.

كما أكدت البلدية على أهمية تغيير مياه المزهريات باستمرار، والتخلص من العجلات المطاطية المستعملة والأشياء الأخرى القادرة على احتواء الماء، وتغطية خزانات المياه وعدم تركها مكشوفة.

ووجهت البلدية بوضع شبك معدني على الأبواب والنوافذ لمنع دخول البعوض، مشددة على أهمية التصريف السليم للمياه المتسربة من المكيفات وعدم تركها تتجمع لفترة طويلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news