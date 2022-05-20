الامارات | 17 نصيحة لأولياء الأمور تضمن زيارة ناجحة لأطفالهم إلى الطبيب

شكرا لقرائتكم خبر عن 17 نصيحة لأولياء الأمور تضمن زيارة ناجحة لأطفالهم إلى الطبيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت وزارة تنمية المجتمع أولياء الأمور بضرورة تطبيق مجموعة من الإرشادات التي تضمن زيارة ناجحة للأطفال من أصحاب الهمم من فئة التوحد للطبيب، مؤكدة أنها مفيدة في الوقت نفسه عند التعامل مع كل فئات الأطفال خلال متابعتهم الطبية والعلاجية.

وتتضمن الإرشادات المستندة إلى الدراسات والأبحاث العلمية التي أوصى بها الفريق المختص العامل في الوزارة، ما يلي:

• البدء بالتخطيط قبل موعد الزيارة واختيار اليوم والوقت المناسب لروتين الطفل.

• تزويد الفريق الفاحص بمعلومات كافية عن الطفل قبل موعد الزيارة مثل المشكلات الصحية، والسلوكية.

• تهيئة الطفل قبل الموعد بفترة كافية، وتعريفه بأدوات الطبيب من خلال القصص الاجتماعية، والصور، والفيديوهات.

• إضافة موعد الزيارة في الجدول الزمني والبرنامج اليومي الخاص بالطفل وتذكيره بالموعد.

• التأكد من حصول الطفل على النوم والطعام الكافي وقضاء حاجته قبل الزيارة لتجنب نوبات القلق والغضب والبكاء.

• التأكد من وجود الشخص المقرب من الطفل خلال الزيارة وخلال الفحوصات سواء كان الأم، الأب، أو المربية ليشعر الطفل بالأمان والراحة.

• ممارسة بعض الأنشطة البسيطة مع الطفل قبل موعد الزيارة، مثل القفز على الترامبلين، ركوب الدراجة الهوائية، اللعب بالأرجوحة.

• إخبار الطفل بكلمات واضحة وبسيطة عند الانطلاق للوجهة، مثل "سندخل عند الطبيب ".

• السماح للطفل بحمل اللعبة أو الكتاب أو البطانية أو الشيء المفضل لديه خلال الموعد.

• الحرص على أن تكون ملابس الطفل مناسبة ومريحة، إذ قد يتطلب الفحص خلع الملابس فيجب أن تكون ملابس سهلة.

• التأكد من أخذ معطف للطفل في حال كان المكان بارداً نظراً لوجود أنظمة تكييف مركزية في بعض الأماكن.

• الحرص على وضع سدادة أذن، أو سماعة للطفل عازلة للصوت أو مع موسيقى هادئة، في حال كان يعاني من الحساسية السمعية المفرطة وينزعج من الأصوات.

• عمل مساج خفيف للطفل قبل أو خلال الفحص على الكتف، الذراع، اليد، الرجل، أو وضع كرة مطاطية خاصة بالضغط في راحة يده، في حال كان يعاني من الحساسية اللمسية المفرطة وينزعج من اللمس.

• وضع نظارة شمسية للطفل في حال وجود إضاءات وألوان فاقعة في المكان، في حال كان طفلك يعاني من الحساسية البصرية المفرطة وينزعج من الأضواء أو الألوان.

• تشتيت انتباه الطفل خلال الفحص من خلال مسك آيباد أو هاتف لعرض شيء محبب، أو اللعب بدمية، أو نفخ فقاعات من خلال الجلوس في أحد الاتجاهين والحرص على التواجد بقربه.

• مدح الطفل وتشجيعه عندما يتجاوب بشكل إيجابي مع الفاحصين والقيام بحضنه والتربيت على رأسه.

• عقد صفقة مع الطفل مثل،" لو كنت هادئاً ومطيعاً خلال الفحص ستحصل على لعبة أو حلوى أو ستشاهد الكرتون المفضل.

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