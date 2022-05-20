الامارات | بداية من يونيو.. نصف درهم سعر كيس البقالة في مراكز التسوق بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من يونيو.. نصف درهم سعر كيس البقالة في مراكز التسوق بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مراكز تسوق في أبوظبي، عن أن أكياس التسوق بداية من أول يونيو المقبل لن تكون مجانية، وسيتم استبدالها بأكياس صديقة للبيئة بسعر يتراوح من نصف درهم وحتى 3 دراهم، بحسب حجمه وجودته، وذلك تماشياً مع دخول قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في إمارة أبوظبي، حيّز التنفيذ، فيما وصف متسوقون قرار مراكز التسوق بأنه يضيف أعباء مالية على الأسر.

وتفصيلاً، أكد مسؤولون في مراكز تسوق، أنه اعتباراً من الأول من يونيو المقبل سيتم وقف استخدام الأكياس البلاستيكية الخاصة بالتسوق، تنفيذاً لقرار هيئة البيئة أبوظبي، بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، وستستبدل هذه الأكياس بعدد من حقائب التسوق صديقة البيئة والقابلة لإعادة الاستخدام، تتراوح أسعارها ما بين نصف درهم وحتى ثلاثة دراهم حسب الجودة، مشيرين إلى أنه سيتم توفير أكياس ورقية مجانية يمكن للراغبين استخدامها.

في المقابل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور إعلانات إلغاء أكياس التسوق البلاستيكية المجانية، وطرح بدائل لها برسوم مالية، واصفين القرار بأنه يحملهم أعباء مالية إضافية، وطالبوا الجهات المختصة بإلزام الشركات ومراكز التسوق بتوفير الأكياس البديلة بالمجان كجزء من مشاركتهم المجتمعية في الحفاظ على البيئة.

وكانت هيئة البيئة أبوظبي، قد أعلنت أنه سيتم حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي اعتبارًا من 1 يونيو 2022، وذلك استناداً إلى السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها في سنة 2020، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه السياسة والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، يتضمن الحد تدريجياً من المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمستهلكة في جميع أنحاء أبوظبي، وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام.

وتعمل الهيئة على وضع إجراءات لتقليل الطلب ورفع كفاءة استهلاك حوالي 16 منتجًا بلاستيكيًا يستخدم لمرة واحدة، بما في ذلك الأكواب وأغطيتها وعيدان التحريك وأدوات الطعام، بالإضافة إلى العمل على التخلص التدريجي من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024، وذلك في إطار تعزيز بيئة صحية ونمط حياة مستدام للجميع، ولمكافحة تغير المناخ من خلال تقليل استهلاك الموارد وتقليل التلوث.

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