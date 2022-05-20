الامارات | "الوطني" يناقش سياستي "الطاقة" و"الإسكان" مع الحكومة الثلاثاء

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني" يناقش سياستي "الطاقة" و"الإسكان" مع الحكومة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوعين عامين، الأول في شأن "سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية"، والثاني، "سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان "، واعتماد تقريري وتوصيات لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، برئاسة سعيد راشد العابدي، بخصوص الموضوعين، وذلك بحضور وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج المزروعي، وعدد كبير من قيادات الوزارة وممثلي الحكومة.

وتشهد الجلسة، إطلاع أعضاء المجلس على 4 اتفاقات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة، خلال الفترة الأخيرة، تشمل "مرسوم اتحادي رقم ( 47 ) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية العراق لتشجيع وحماية الاستثمار، مرسوم اتحادي رقم ( 48 ) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمارات بين حكومة الدولة وحكومة جيرسي، مرسوم اتحادي رقم ( 49 ) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مرسوم اتحادي رقم ( 50 ) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومملكة بلجيكا بشان تسليم المجرمين."

كما يعلن رئيس المجلس،خلال الجلسة، إحالة ثلاثة مشاريع بقوانين اتحادية وردت من الحكومة، إلى اللجان البرلمانية المعنية، أولها، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة (أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بصفة الاستعجال)، والثاني، مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات (أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بصفة الاستعجال)، والأخير، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 (إحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية).

وفيما يتعلق بالتقارير الواردة من اللجان، يتسلم المجلس تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة حول توصيات المجلس في شأن موضوع "سياسة وزارة الثقافة والشباب".، وكذلك، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول توصيات المجلس في شأن موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لإقرارهما وإحالة التوصيات الواردة بشأنهما إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

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