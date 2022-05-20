الامارات | الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بقارب شحن

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بقارب شحن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب في قارب شحن خشبي بميناء الحمرية في دبي، مستخدمة أحدث تقنياتها، ومن بينها الإطفائي الطائر، نظراً لظروف الحادث.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني إن بلاغاً ورد في الساعة 11:54 دقيقة من صباح أمس عن وقوع حادث حريق في قارب شحن خشبي (لانش) بميناء الحمرية، لتنتقل على الفور فرقة من مركز إطفاء الحمرية كمستجيب أول، وجهة اختصاص، إضافة إلى نقطة إطفاء المرفأ للدعم والإسناد، وفرق ووحدات الإطفاء والإنقاذ البحري التخصصية.

وأضاف أنه تبيّن عند الوصول بعد سبع دقائق، وتحديداً في الساعة 12:01، أن النيران شبت في القارب، وأحدثت دخاناً كثيفاً، نظراً لطبيعة المواد التي كانت على متنه، لافتاً إلى أن القائد الميداني لفرق الإطفاء تابع عمليات الإخلاء، كما حرص رجال المكافحة على عزل القارب، حتى لا يمتد الحريق إلى الزوارق المجاورة، وأعلن السيطرة على الحادث خلال 23 دقيقة، ثم بدأت عمليات التبريد، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news