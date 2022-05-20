الامارات | توظيف.. 100 ألف رخصة مجانية للموظفين على منصة «حكومة 01»

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. 100 ألف رخصة مجانية للموظفين على منصة «حكومة 01» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مذكرة تفاهم مع شركة «حكومة 01» المتخصصة في تقنيات القطاع الحكومي، ومن بينها منصة «حكومة 01» أول منصة عربية للابتكار الحكومي، تستهدف تعزيز كفاءة موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وترسيخ ثقافتي الابتكار والمعرفة لديهم. وبموجب المذكرة سيتم توفير 100 ألف رخصة استخدام مجانية في منصة (حكومة 01) لموظفي الحكومة الاتحادية ضمن الباقة الأساسية المدفوعة في المنصة، ما يسمح للموظفين بالاستفادة بشكل أكبر من المحتوى التعليمي الثري والضخم الذي توفره منصة «حكومة 01» في العديد من المجالات.

وأكدت الهيئة أن هذا التعاون يخدم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والمتمثلة في تنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، وتعزيز مهارات الموظفين وخبراتهم، والارتقاء بمعارفهم، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من البرامج والمواد والأدوات التعليمية المتنوعة التي توفرها منصة «حكومة 01»، والتي ستسهم في تطوير قدراتهم، وتمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل العالمية سريعة التغير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news