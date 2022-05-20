الامارات | رفع الطاقة الاستيعابية لطوارئ مستشفى الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الطاقة الاستيعابية لطوارئ مستشفى الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن رفعها الطاقة الاستيعابية في قسم الحوادث والطوارئ التابع لمستشفى الفجيرة، انسجاماً مع استراتيجيتها التطويرية، التي تستهدف مختلف المنشآت الصحية، لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمراجعين في المناطق المختلفة.

ونفذت المؤسسة المشروع وفق جدول زمني محدد، وحسب المعايير العالمية المعتمدة، وبما يرتقي بالقطاع الطبي وبنوعية الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز دور المستشفى في استقبال الحالات الطارئة والحوادث، من الساحل الشرقي والمناطق المحيطة به، حيث استقبل قسم الطوارئ والحوادث بعد الانتهاء من توسعته في أبريل 2021 أكثر من 22 ألف مراجع، وبلغت نسبة التزام القسم في استقبال الحالات الطارئة التي تتطلب المعاينة الفورية 100% خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.

وأكد مدير مستشفى الفجيرة أحمد الخديم، أن مشروع تطوير قسم الحوادث والطوارئ اعتمد على توسعة القسم ورفع طاقته التشغيلية لاستيعاب عدد أكبر من المرضى وتقليل فترات الانتظار وقت الذروة وتقديم الرعاية الصحية بما يليق بمكانة وطموحات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ويحقق أهدافها الساعية إلى توفير أعلى معايير الجودة لجميع أفراد المجتمع وضمان تميزها وكفاءتها وجاهزيتها.

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