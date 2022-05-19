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الامارات | 10 معايير لاستخدام "السكوتر الكهربائي" في عجمان

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مينا غالي- عجمان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت القيادة العامة لشرطة عجمان، راكبي الدراجات الكهربائية "السكوتر الكهربائي"، استخدام السماعات الثنائية أثناء استخدام السكوتر الكهربائي، وكذلك القيادة بصورة تشكل خطراً على الجمهور أو المستخدمين أو تعريض حياة الآخرين للخطر.

 وأكدت شرطة عجمان من خلال الحملة المرورية الموحدة الثانية تحت شعار " السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية "السكوتر الكهربائي"، على أهمية الالتزام بارتداء الخوذة أثناء استخدام السكوتر الكهربائي، وترك مساحة أمان كافية بينها وبين الدراجات الأخرى والمشاة.

ولفتت شرطة عجمان إلى ضرورة الالتزام بإيقاف السكوتر في المواقف المخصصة له إن وُجدت، مطالبة بعدم استخدام أو ترك السكوتر بصورة تشكل إعاقة لحركة المركبات أو المشاة.

وشددت القيادة العامة لشرطة عجمان على ضرورة عدم حمل الأشياء الثقيلة التي قد تؤدي إلى اختلال توازن السكوتر الكهربائي، مطالبة باستخدام السكوتر بشكل فردي والالتزام باللوائح والعلامات الإرشادية والتحذيرية على المسارات.

 كما دعت إلى عدم القيادة في الأماكن العامة والتقيد في المسارات المخصصة للسكوتر الكهربائي إن وُجدت.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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