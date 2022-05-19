الامارات | 10 معايير لاستخدام "السكوتر الكهربائي" في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معايير لاستخدام "السكوتر الكهربائي" في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت القيادة العامة لشرطة عجمان، راكبي الدراجات الكهربائية "السكوتر الكهربائي"، استخدام السماعات الثنائية أثناء استخدام السكوتر الكهربائي، وكذلك القيادة بصورة تشكل خطراً على الجمهور أو المستخدمين أو تعريض حياة الآخرين للخطر.

وأكدت شرطة عجمان من خلال الحملة المرورية الموحدة الثانية تحت شعار " السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية "السكوتر الكهربائي"، على أهمية الالتزام بارتداء الخوذة أثناء استخدام السكوتر الكهربائي، وترك مساحة أمان كافية بينها وبين الدراجات الأخرى والمشاة.

ولفتت شرطة عجمان إلى ضرورة الالتزام بإيقاف السكوتر في المواقف المخصصة له إن وُجدت، مطالبة بعدم استخدام أو ترك السكوتر بصورة تشكل إعاقة لحركة المركبات أو المشاة.

وشددت القيادة العامة لشرطة عجمان على ضرورة عدم حمل الأشياء الثقيلة التي قد تؤدي إلى اختلال توازن السكوتر الكهربائي، مطالبة باستخدام السكوتر بشكل فردي والالتزام باللوائح والعلامات الإرشادية والتحذيرية على المسارات.

كما دعت إلى عدم القيادة في الأماكن العامة والتقيد في المسارات المخصصة للسكوتر الكهربائي إن وُجدت.

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