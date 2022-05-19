الامارات | أراضي عجمان: 1000 درهم حد أدنى لفاتورة الكهرباء في مُجمّع «أب تاون»

شكرا لقرائتكم خبر عن أراضي عجمان: 1000 درهم حد أدنى لفاتورة الكهرباء في مُجمّع «أب تاون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، خطاباً إلى المُلاك والقاطنين بمجمع «عجمان أب تاون»، وذلك على خلفية أزمة انقطاع الكهرباء عن المُجمّع بشكل كلي منذ الجمعة الماضية، بعد وقف توريد الديزل وتشغيل المولدات الكهربائية التي تمدّه بالطاقة.

وأوضحت الدائرة في خطابها- الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه- أن حرصاً منها على توفير الحياة الكريمة للقاطنين بمجمّع «عجمان أب تاون»، ونظراً للارتفاع العالمي لأسعار الوقود، وبعد الاجتماع بين لجنة المُلاك وشركة الإدارة، فقد تم الاتفاق على: اعتماد سعر 1.2 لقراءة عداد الكهرباء وبحد أدنى 1000 درهم للفاتورة.

وطالبت الدائرة المُلاك والقاطنين بسداد مبلغ 500 درهم كلفة الحمل التشغيلي للمولد، مشيرة إلى أن الأسعار خاصة بشهر أبريل فقط، وعلى أن يتم مراجعة الأسعار شهرياً حسب سعر الوقود العالمي، وعليه يُرجى من الجميع التعاون بالدفع لضمان استمرار تقديم خدمات الكهرباء للقاطنين بالمجمع.

وخاطبت الشركة القائمة على إدارة المُجمّع، المقيمين بمجمع فلل «عجمان أب تاون»، لافتة إلى أنه بناءً على الاجتماع الذي عُقد بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وبحضور الشركة وجمعية المُلاك بخصوص أسعار الوقود، فقد تم اتخاذ القرارات السابق ذكرها، وحددت QR code في خطابها لمسحه والسداد من خلاله.

وأوضح عدد من الأهالي لـ«الإمارات اليوم»، تم رفع قيمة تعريفة الكهرباء من 0.65 فلسا في شهر مارس إلى 1.2 درهما في شهر أبريل، وعلى أن تكون اقل قيمة مدفوعة 1000 درهم بغض النظر عن قيمة استهلاك الشخص، بالإضافة إلى 500 درهم رسوم تشغيل المولدات، رغم أنه يتم دفع مبلغ سنوي 2 درهم لكل مساحة متر مربع للمولدات.

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