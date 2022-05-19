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الامارات | مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في عبدالله حيدر عبيد بن حيدر

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دبي - الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالله حيدر عبيد بن حيدر.

فقد قام سموه صباح اليوم بزيارة منزل العائلة في دبي، حيث أعرب سموه لأنجال الفقيد عن صادق عزائه ومواساته راجياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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