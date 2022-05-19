الامارات | محطات مترو دبي تغلق منتصف الليل يوميا ما عدا أيام الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مترو دبي تغلق منتصف الليل يوميا ما عدا أيام الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن محطات مترو دبي تعمل طوال أيام الأسبوع حتى الساعة 12 منتصف الليل ما عدا أيام الجمعة التي تغلق فيها المحطات أبوابها الساعة الواحدة فجر اليوم التالي، لافته الى ضرورة انتباه العملاء الى موعد اقلاع القطار الأخير من المحطة الذي يختلف حسب موقع محطة الانطلاق وموقع محطة الوجهة النهائية وكذلك اتجاه مسار القطار.



وتعمل محطات مترو دبي من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل وهي نفس أوقات العمل بالنسبة ليوم السبت فيما تعمل المحطات في أيام الجمعة من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة الواحدة فجر اليوم التالي بينما تعمل في أيام الأحد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل.



ويمكن لركاب مترو دبي الاطلاع على معلومات محدثه عن موعد انطلاق القطار الأخير من أي محطة على أي من المسارات والاتجاهات التي يتحرك نحوها القطار وذلك على الموقع الإلكتروني ، أو عبر كل من تطبيق هيئة الطرق والمواصلات وتطبيق سهيل الذكي.



ويوجد ضمن محطات مترو دبي 5 محطات انتقالية هي محطة الاتحاد ومحطة برجمان للانتقال بين خطي المترو الحمر والأخضر، ومحطة جبل علي للانتقال بين خط المترو الأحمر وخط مسار اكسبو2020، بالإضافة الى كل من محطة شوبا العقارية ومحطة مركز دبي للسلع المتعددة للانتقال بين خط المترو وخط ترام دبي.



يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي بدأت في العام الماضي بتطبيق المرحلة التجريبية من مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي عبر نماذج للمحاكاة، للتحكم في ازدياد الطلب على المترو، والحد من الازدحام، وإدارة الحشود خلال فترة الذروة في بعض المحطات أو المناسبات العامة أو عند ارتفاع معدل الطلب. ويهدف المشروع إلى وجود نظام ذكي يتفاعل مع مستخدمي المترو ليقدم توصيات خاصة بالتنقل المريح حسب احتياجاتهم، وذلك عبر فهم أنماط الطلب على المترو وتعديله لمنع الازدحام.

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