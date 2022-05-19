الامارات | شرطة أبوظبي: "الإطارات الرديئة" خطر يهدد سلامة مستخدمي الطريق.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: "الإطارات الرديئة" خطر يهدد سلامة مستخدمي الطريق.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في إنفجار الاطار ووقوع الحوادث المرورية الجسیمة خاصة خلال فترة الصیف نتیجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news