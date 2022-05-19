الامارات | إنهاء 90% من إجراءات مسافري مطارات دبي قبل «الجوازات»

شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء 90% من إجراءات مسافري مطارات دبي قبل «الجوازات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد المري، أن مطارات دبي تعمل وفق منظومة متكاملة، هي الأفضل في العالم، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من إجراءات المسافرين تنجز قبل وصولهم إلى «كاونتر» الجوازات، لتسهيل تجربتهم، بما يتناسب مع النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة.

وقال المري خلال منتدى قادة المطارات العالمية 2022، إن البوابات الذكية في مطارات دبي، منذ عام 2019 حتى نهاية مارس الماضي، تم استخدامها من قبل أكثر من 100 مليون مسافر، الأمر الذي يؤكد نجاح هذه المبادرة القائمة على تسخير التقنيات الحديثة في الاستحواذ على رضا وقبول المسافرين.

ولفت إلى أن الإدارة أنشأت 122 بوابة ذكية عبر مطارات دبي، تقوم مقام موظفي الجوازات، حيث لا تتطلب مرور أغلبية المسافرين على موظف الجوازات.

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