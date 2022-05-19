الامارات | رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس التشيك

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس التشيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رسالة خطية من رئيس جمهورية التشيك، الرئيس ميلوش زيمان، تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدى استقباله سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، بيري سلافيك، في قصر الوطن.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعراض مستجدات الأوضاع على الصعيد الدولي. حضر اللقاء مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة التنفيذي، سلطان ضاحي الحميري.

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