الامارات | قادة العالم: انتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة يعزز مكانة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن قادة العالم: انتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة يعزز مكانة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عن شكره لقادة الدول، ووفودها، ومن شارك شعب الإمارات تعازيهم ومواساتهم في رحيل فقيد الوطن، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «أتوجه بجزيل الشكر وبالغ العرفان إلى أصحاب الفخامة والجلالة والمعالي قادة الدول الشقيقة والصديقة ووفودها، وجميع من شاركنا وشعب الإمارات في مصابنا، وغمرونا بعظيم لطفهم وتعازيهم ومواساتهم في رحيل فقيد الوطن الكبير أخي خليفة بن زايد، رحمه الله».

إلى ذلك، عكست اتصالات وبرقيات التهنئة التي تلقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة، المكانة المرموقة والتقدير الكبير لسموه من قبل قادة وزعماء العالم. وحملت رسائل التهنئة بين طياتها كلمات الإعجاب بالشخصية القيادية الفذة والحكيمة، والتقدير العالمي للدور المؤثر الذي يلعبه سموه في بناء الشراكات والعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومختلف بلدان العالم، بما يصب في مصلحة تعزيز الأمن والاستقرار الدولي، وتحقيق التنمية والازدهار للشعوب كافة.

ووصف قادة العالم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالصديق الحقيقي والموثوق، والأخ الوفي، ورجل السلام والتسامح، الذي أثبت أنه قائد الإنجازات والمهمات الصعبة، الذي يمزج الشجاعة بالحكمة والعدل.

وقال الرئيس جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأميركية: «لطالما كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في طليعة المساهمين في بناء الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.. أهنئ صديقي القديم على انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: «أنا على قناعة بأن أنشطتك في منصب رئيس الدولة ستسهم في مواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون وتبادل المنفعة في الاتجاهات كافة بين روسيا والإمارات».

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ: «مستعد للعمل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات لمصلحة البلدين وشعبيهما»، مؤكداً أن «الإمارات والصين دأبتا على دعم بعضهما بعضاً بحزم في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية وشواغلهما الرئيسة، وحافظتا على تعاون عملي ومثمر في مختلف المجالات».

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: «أعبّر عن دعمي الكامل لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد».. مهنئاً شعب الإمارات باختياره رئيساً للدولة.

وثمّن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بناء مستقبل الشراكة بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية.

وقال إن «هناك أهدافاً مشتركة طويلة المدى للمملكة المتحدة ودولة الإمارات، وهو أمر رائع للغاية.. أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة عظيمة».

وعبّرت الزيارات الشخصية وبرقيات التهنئة لقادة الدول العربية عن الدعم والتأييد والثقة التامة بقدرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، على مواصلة الحضور الفاعل لدولة الإمارات في تعزيز مسيرة التعاون العربي، والمضي قدماً بالمسار التنموي نحو آفاق أرحب.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال: «يسرنا أن نعرب لسموكم عن أخلص التهاني الأخوية، سائلين المولى جل وعلا أن يوفق سموكم، ويعينكم، ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات وشعبها، لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي سار عليها والدكم الشيخ زايد آل نهيان، وأخوكم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمهما الله».

وأعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن أطيب التمنيات بالتوفيق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، لمواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وعبّر قادة الدول الخليجية والعربية في زياراتهم وبرقياتهم عن تهنئتهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مؤكدين متانة العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات بمحيطها الخليجي والعربي، وأكدوا ثقتهم بقدرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، على مواصلة العمل على كل ما من شأنه تعزيز التعاون العربي- العربي.

وهنأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن تطلعه لأن تشهد العلاقات بين إيران ودولة الإمارات مزيداً من النمو في عهده، وبما يشمل المجالات كافة التي تخدم مصالح البلدين.

كما هنأ مستشار النمسا، كارل نيهامر، سموه بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات. وقال في تغريدات على «تويتر»: «الإمارات العربية المتحدة شريك استراتيجي رئيس للنمسا، وأتطلع إلى استمرار تعاوننا الوثيق كشركاء أقوياء، لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار».

وأصدرت الحكومة البرازيلية بياناً، هنأت خلاله حكومة وشعب الإمارات بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قيادة الدولة، معربة عن تمنياتها للإمارات بمزيد من الرخاء والازدهار.

وشهدت الإمارات خلال الأيام الماضية وصول العديد من الوفود الرسمية، التي ضمت قادة الدول وكبار المسؤولين الذين عبّروا عن خالص تمنياتهم لسموه بالتوفيق في مهامه بقيادة الدولة نحو آفاق جديدة من النهضة.

كما أعرب رئيس جمهورية المالديف، إبراهيم محمد صليح، عن تهانيه لدولة الإمارات بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة.

وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منارة أمل.. يتمتع بشخصية قيادية وحرص على تحقيق التنمية، مع التركيز على القيم الإسلامية. وأضاف: «لقد التقيت سموه خمس مرات، وأتمنى له كل التوفيق في دوره القيادي الجديد، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع سموه لتوسيع علاقاتنا الحالية خلال السنوات المقبلة».

ووجه البرلمان الأوروبي التهنئة لدولة الإمارات بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة. وأعرب في بيان عن تمنياته لدولة الإمارات المزيد من الازدهار والنهوض، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

محمد بن زايد:

• «بالغ العرفان إلى قادة الدول ووفودها ومن شاركنا مصابنا في رحيل فقيد الوطن».

الرئيس الأميركي:

• «محمد بن زايد في طليعة المساهمين في بناء الشراكة بين الإمارات وأميركا».

الرئيس الروسي:

• «أنشطتك رئيساً للدولة ستسهم في مواصلة تطوير العلاقات بين روسيا والإمارات».

الرئيس الصيني:

• «الإمارات والصين تدعمان بعضهما بعضاً في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية».

الرئيس الفرنسي:

• «أعبّر عن دعمي الكامل لأخي محمد بن زايد وأهنئ شعب الإمارات باختياره رئيساً».

دوق لوكسمبورغ الأكبر: محمد بن زايد قائد محنك صاحب رؤية ثاقبة

أكد صاحب السمو الملكي، الدوق هنري دوق لوكسمبورغ الأكبر، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قائد محنك، صاحب رؤية ثاقبة على الصعيد الدولي.

وقال سموه في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، خلال زيارته الدولة لتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، إن الفقيد، رحمه الله، سيُذكر بمآثره العظيمة بعدما واصل مسيرة والده المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ووضع دولة الإمارات في مكانتها اللائقة بها، كما تعززت في عهده، رحمه الله، العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تأسست عام 1980 منذ افتتاح سفارة لوكسمبورغ في أبوظبي عام 2011.

وأكد على المكانة البارزة لدولة الإمارات وجهة سياحية وثقافية في المنطقة، تمتلك عناصر جاذبة، كمتحف اللوفر، وتستقطب سياحاً من دول العالم، ومن بينها لوكسمبورغ.

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