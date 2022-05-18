الامارات | محمد بن زايد: أتوجه بالشكر لجميع من شاركنا في مصابنا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: أتوجه بالشكر لجميع من شاركنا في مصابنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم بالشكر إلى قادة الدول الشقيقة والصديقة ووفودها وجميع من شارك الإمارات وشعبها في مصابه برحيل فقيد الوطن الكبير، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقال سموه في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتوجه بجزيل الشكر وبالغ العرفان إلى أصحاب الفخامة والجلالة والمعالي قادة الدول الشقيقة والصديقة ووفودها وجميع من شاركنا وشعب الإمارات في مصابنا وغمرونا بعظيم لطفهم وتعازيهم ومواساتهم في رحيل فقيد الوطن الكبير أخي خليفة بن زايد "رحمه الله"."

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news