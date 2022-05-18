الامارات | "الصحة" تعلن تقديم 2,813 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الـساعات الـ24 الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تقديم 2,813 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الـساعات الـ24 الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 2,813 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,825,739 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 251.01 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19 " وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19".

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