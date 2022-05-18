الامارات | توجيهات من شرطة الشارقة بشأن القيادة في الطقس المُغبّر

شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات من شرطة الشارقة بشأن القيادة في الطقس المُغبّر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت شرطة الشارقة، تنبيهًا للسائقين بشأن القيادة في الطقس المُغبّر، وذلك عقب موجة الطقس السيء التي ضربت مناطق عدة في الدولة منذ يوم أمس.

وقالت شرطة الشارقة: "ننوه الأخوة السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة نظراً لتكوّن الغبار، وتراكم الأتربة، وذلك بترك مسافات كافية بين المركبات".

كما دعت شرطة الشارقة لتخفيف السرعات والحرص على التعامل مع الطريق بحذر حفاظاً على سلامة قائدي السيارات.

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